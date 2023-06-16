Десантники на ПМЭФ порвали грелку и разломали теннисный мяч под песню Shaman «Я русский»

На стенде Сибирского федерального округа (СФО) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) состоялись показательные выступления участников организации «Сильнейшая нация мира», одетых как десантники, передает Telegram-канал «Фонтанки».

Один из них надул и порвал резиновую грелку, а другой голыми руками разломал теннисный мяч. Выступления проходили под песню «Я русский» певца Shaman, а в конце мужчины исполнили песню «Господа офицеры».

Ранее гостей форума удивляли делегаты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В первый день форума они исполнили танец с тростями, а второй тоже начали с танца, но уже с карабинами. Настоящее это было оружие или макеты, неизвестно.

Также в первый день Российский экспортный центр (РЭЦ) показал на ПМЭФ образы муз российского экспорта. Ими стали пять девушек в стилизованных кокошниках и нарядах. Они олицетворяли машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT.