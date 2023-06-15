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11:27, 15 июня 2023Экономика

Участники ПМЭФ станцевали с оружием в руках

Делегаты из ОАЭ во второй день ПМЭФ-2023 станцевали с карабинами в руках
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В начале второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегаты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продолжили танцевать. На этот раз они предложили гостям мероприятия танец с карабинами, видеозапись которого опубликовало РИА Новости.

Было ли у них в руках настоящее оружие или макеты, неизвестно. Накануне для своего танца участники форума из ОАЭ использовали только трости. В подарок российским коллегам они привезли финики и конфеты.

Также в первый день Российский экспортный центр (РЭЦ) показал на ПМЭФ образы муз российского экспорта. Ими стали пять девушек в стилизованных кокошниках и нарядах, олицетворяющие машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT.

ПМЭФ-2023 стартовал 14 июня, он продлится до 17 июня. Основные мероприятия форума намечены на 15 и 16 июня, в том числе на них ожидается участие президента России Владимира Путина.

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    Платон Щукин
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