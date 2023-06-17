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18:20, 17 июня 2023Бывший СССР

Под Артемовском уничтожили организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе

Военкор Рожин: организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе уничтожили под Артемовском

Фото: РИА Новости

Одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Романа Черномаза уничтожили под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), сообщил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram.

«Воевал в должности снайпера в националистическом батальоне "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Сын известного украинского националиста Богдана Черномаза», — сообщил военкор.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на слова одного из украинских солдат рассказала, что военные ВСУ начали закупать запчасти для техники на передовой из своей зарплаты из-за дефицита средств у украинской армии.

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