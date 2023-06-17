Украинские военные начали закупать запчасти для техники из своей зарплаты

The Guardian: солдаты ВСУ начали закупать запчасти для техники из своей зарплаты

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали закупать запчасти для техники на передовой из своей зарплаты из-за дефицита средств у украинской армии. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на слова одного из военнослужащих.

Боец ВСУ с позывным Викинг, находящийся сейчас на лечении в госпитале после ранения, рассказал, что пытался достать запчасти для автомобиля, на котором украинские солдаты эвакуировали своих раненых.

«Украинские военные настолько стеснены в средствах, что запчасти оплачиваются самими солдатами и ранеными военнослужащими», — говорится в публикации.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер посоветовал украинским властям по завершении конфликта засудить главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли за плохую подготовку солдат и наступления.