Использование водных ресурсов изменило наклон Земли

Geophysical Research Letters: перемещение водных ресурсов изменило наклон Земли

Чрезмерное использование водных ресурсов, в частности — выкачивание ее из грунта и перемещение в другое место, — привело к изменению наклона Земли почти на 80 сантиметров к востоку только за 17 лет. Результаты исследования ученых из Сеульского национального университета опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Предыдущие расчеты и климатические модели показали, что с 1993 по 2010 год человечество выкачало 2150 гигатонн грунтовых вод, что эквивалентно повышению уровня моря примерно на шесть миллиметров. Чтобы это подтвердить, специалисты решили изучить полюс вращения планеты с помощью компьютерного моделирования: распределение воды на планете влияет на распределение массы. Это означает, что при добавлении веса в определенную точку, Земля будет вращаться несколько иначе. Сначала авторы рассматривали только ледяные щиты и ледники, а затем добавили различные сценарии перераспределения грунтовых вод.

Модель соответствовала зафиксированному дрейфу полюсов только после того, как исследователи включили перемещение 2150 гигатонн грунтовых вод. Большая часть воды была перераспределена в западной части Северной Америки, в северо-западной Индии и в средних широтах.

Обычно полюс вращения меняется на несколько метров примерно за год, поэтому перемещение грунтовых вод не приводит к смене сезонов. Однако в масштабах геологического времени полярный дрейф может оказать влияние на климат. Команда считает, что если власти стран примут действия по замедлению истощения грунтовых вод, то теоретически можно исправить дрейф, но только в том случае, если такие меры будут поддерживаться десятилетиями.