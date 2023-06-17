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11:32, 17 июня 2023Россия

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ дронами

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ FPV-дронами

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ FPV (first point view, вид от первого лица) дронами. Кадры выложены в официальном Telegram-канале ведомства.

На показанных кадрах видно, что оснащенный взрывчаткой беспилотник квадрокоптерного типа на малой высоте направляется к укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После того, как дрон приблизился к опорному пункту, видео обрывается, однако второй дрон снял, как квадрокоптер взрывается на позиции противника.

Согласно отчету Минобороны, удар по опорному пункту был успешен.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционным подрывом трофейного бронетранспортера.

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    Марк Леонов
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