Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ дронами

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ FPV-дронами

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ FPV (first point view, вид от первого лица) дронами. Кадры выложены в официальном Telegram-канале ведомства.

На показанных кадрах видно, что оснащенный взрывчаткой беспилотник квадрокоптерного типа на малой высоте направляется к укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После того, как дрон приблизился к опорному пункту, видео обрывается, однако второй дрон снял, как квадрокоптер взрывается на позиции противника.

Согласно отчету Минобороны, удар по опорному пункту был успешен.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционным подрывом трофейного бронетранспортера.