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08:33, 17 июня 2023Наука и техника

Опорный пункт ВСУ уничтожен с помощью БТР-камикадзе. Какие еще дроны используются в СВО?

Бойцы ВС России подорвали опорный пункт ВСУ с помощью заминированной МТ-ЛБ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционным подрывом трофейного бронетранспортера. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По словам командира инженерного взвода с позывным Барнаул, военные снарядили бронетранспортер МТ-ЛБ взрывчатыми веществами. «Подрыв был очень серьезный, взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила и пять авиабомб ФАБ-100», — сообщил он. В результате, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери.

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Аналогичный случай применения бронированного брандера произошел в феврале 2023 года. Тогда российские военные также отправили к опорному пункту ВСУ «мотолыгу», загруженную шнурами для разминирования и бомбами. Когда к нему приблизились украинцы, машина взорвалась. В результате потери личного состава ВСУ составили около 50 человек.

«Война дронов»

Общая доля применения наземной дистанционно управляемой техники со взрывчаткой среди всех машин-камикадзе остается малой. Основную роль взяли на себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Так, на вооружении Вооруженных сил России стоит дрон «Ланцет», который доказал свою эффективность в зоне СВО, поражая как бронированную технику, так и средства противовоздушной обороны.

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Ближайшим аналогом «Ланцета» является американская серия барражирующих снарядов Switchblade («выкидной нож» — прим. «Ленты.ру»), производимая компанией AeroVironment. Этот дрон способен после запуска до 40 минут оставаться в воздухе и самостоятельно выискивать цель. Известно, что Пентагон передал Украине значительное количество таких БПЛА.

Также у украинских военных появились британские комплексы с мини-дронами PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») стоимостью 50 тысяч долларов за штуку. Это самый миниатюрный беспилотник в мире. Он может помочь максимально скрытно проверить, что находится за ближайшим препятствием, тем самым оперативно помогая бойцам сухопутных войск или спецподразделений.

Помимо воздушных, на вооружении ВСУ стоят и морские дроны-камикадзе. В частности, три произведенных на Западе катера атаковали охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». В результате слаженной работы экипажа попытка повредить корабль оказалась безуспешной — брандеры были уничтожены при подходе.

В ударных дронах увидели перспективу

Учитывая эффективность «Ланцета», в России начали создавать и другие беспилотные средства поражения. В частности, Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал всепогодный FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Ультиматум», обладающий повышенной грузоподъемностью. Генеральный директор центра Дмитрий Кузякин рассказал, что изделие может работать в тяжелейших погодных условиях, «даже в такую погоду, когда боятся летать птицы». «Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом», — пояснил Кузякин.

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Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали многоразовый FPV-дрон «Лютик-Камикадзе». По заявлению разработчиков, основное предназначение дрона — его «отправка в один конец», но беспилотник также оснастили функцией дистанционной активации сброса, что позволяет с пульта запустить термобарический боеприпас, активировав детонатор от батареи и сохраняя носитель.

Но самыми распространенными дронами по обе стороны фронта остаются гражданские беспилотники Mavic 3 китайской компании DJI. Эти дроны используются в разведывательных целях и так средства корректировки артиллерии, также умельцы модифицируют их, устанавливая системы сброса гранат.

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    Марина Совина
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