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13:47, 10 июня 2023Наука и техника

В России оценили захваченный в зоне СВО комплекс «Черный шершень» с мини-дронами

МК: захваченный ВС России комплекс с мини-дронами BHN является секретной разработкой

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В России оценили захваченный в зоне специальной военной операции (СВО) комплекс с мини-дронами PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень»). Авиаэксперт и главный редактор «Беспилотной авиации» дал комментарий «Московскому комсомольцу» (МК).

По его данным, «Черный шершень» — самый миниатюрный беспилотник в мире. При этом он оснащен несколькими камерами наблюдения. Кроме того, такой дрон является современной и очень дорогой секретной разработкой.

«Комплекс с микро-дроном Black Hornet может быть использован либо в условиях безветренной погоды, либо в закрытых помещениях», — утверждает специалист. «Черный шершень», по его словам, может помочь максимально скрытно проверить, что находится за ближайшим препятствием, тем самым оперативно помогая бойцам сухопутных войск или спецподразделений в улучшении осведомленности.

О том, что бойцы второй бригады специального назначения ВС России захватили комплекс с микробеспилотниками PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень»), стало известно 7 июня. В тот момент четыре бойца ВСУ находились в засаде — ее заметил и разбил российский спецназ. «Черный шершень» должен был незаметно висеть над российскими позициями и корректировать огонь.

В 2022-м Норвегия и Великобритания объявили о производстве и передаче Украине 850 комплектов мини-дронов Black Hornet Nano. Уже известно, что первые 50 аппаратов были переданы в октябре прошлого года.

Микробеспилотник PD-100 Black Hornet Nano считается самым миниатюрным военным дроном в мире. Аппарат весом около 18 граммов имеет две камеры. Беспилотник может летать почти полчаса и развивать скорость до пяти метров в секунду.

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