Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 7 июня 2023Наука и техника

Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ

Российский спецназ захватил микробеспилотник PD-100 Black Hornet Nano у ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы второй бригады специального назначения Вооруженных сил России захватили комплекс с микробеспилотниками PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

По данным канала, четыре бойца ВСУ находились в засаде, которую обнаружил и уничтожил российский спецназ. Помимо беспилотника, группа несла стрелковое оружие иностранного производства и американский шестизарядный ручной гранатомет.

Канал отмечает, что, по замыслу командования противника, дрон должен был незаметно висеть над российскими позициями и корректировать огонь.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Микробеспилотник PD-100 Black Hornet Nano считается самым миниатюрным военным дроном в мире. Аппарат весом около 18 граммов получил две камеры. Продолжительность полета беспилотника, который развивает скорость до пяти метров в секунду, составляет 25 минут.

В феврале руководитель Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов Денис Котин заявил о разработке микробеспилотника «Шмель». Прототипом аппарата стал Black Hornet Nano.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ
    В Британии высказались об ответственных за разрушение Каховской ГЭС
    В России исключили дефицит рыбы
    «Москвич» раскрыл количество проданных автомобилей
    МОК рекомендовал отозвать признание IBA во главе с россиянином
    Раскрыты простые способы сэкономить место в ручной клади
    Дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью горчицы
    Обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей аферистов задержали в Крыму
    Кайли Дженнер похвасталась часами Rolex пятилетней дочери за миллионы рублей
    В США заявили об извлечении уроков из боев на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.