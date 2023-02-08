В России разработали микробеспилотник «Шмель»

Новосибирские инженеры разработали микробеспилотник вертолетного типа «Шмель»

Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новосибирске разработали микробеспилотник «Шмель». Заказчиками аппарата могут стать спецслужбы и Министерство обороны России. Об этом сообщил руководитель центра Денис Котин, передает РИА Новости.

Центр, который будет заниматься разработкой новых моделей дронов, создали в 2023 году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

По словам Котина, разработка находится на уровне макетного образца. Прототипом дрона стал аппарат Black Hornet Nano. «Нашей задачей было в этом сегменте поконкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу», — сказал он.

Вес БПЛА, который похож на игрушечный вертолет, составляет 85 грамм, скорость полета — до 25 километров в час, а дальность — до двух километров. Аппарат может передавать на это расстояние данные с камеры. Один аккумулятор обеспечивает 20 минут полета дрона. В комплект к БПЛА входят три сменяемые батареи.

«Он уже летает, но так как нам бы этого хотелось по нашим планам должно состояться к июню, а всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям», — добавил глава Центра компетенций. Он отметил, что главным потенциальным заказчиком БПЛА является Министерство обороны.

Ранее гендиректор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов заявил, что Россия пока сталкивается с дефицитом ряда технологий для производства беспилотников. Отрасль нуждается в системах радионавигации, радиолокации и метеорологии.