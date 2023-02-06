В России заявили о дефиците ряда технологий для производства беспилотников

Глава НИЦ «Аэроскрипт» Хрипунов: РФ сталкивается с дефицитом ряда технологий для дронов

Генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов заявил, что Россия пока сталкивается с дефицитом ряда технологий для производства беспилотных летательных аппаратов. Его слова приводит РИА Новости.

«Отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) сегодня нуждается в таких аэронавигационных технологиях, как системы радионавигации, радиолокации и метеорологии. По ряду из них на рынке наблюдается дефицит», — указал глава центра.

Хрипунов добавил, что в России возрастает спрос на использование дронов, поэтому в ближайшие годы позволяющие беспилотникам летать технологии окажутся востребованными.

Глава «Аэроскрипта» уточнил, что речь идет об аэронавигационных технологиях, которые обеспечивают организацию воздушного движения. Среди них радиосвязь, радиолокация, навигация, отчасти метеорология, автоматизация за счет софта и алгоритмов. Также в сферу включены авионика, наземная инфраструктура, работа с данными и программное обеспечение.

В конце июня стало известно, что МЧС России получит подводный беспилотник-планер для обследования опасных объектов. Устройство будет готово к серийному производству через три-четыре года.

