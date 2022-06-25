В России появится подводный беспилотник

МЧС России получит подводный беспилотник-планер для обследования опасных объектов

Подводный беспилотник-планер для МЧС России будет готов к серийному производству через три-четыре года. Аппарат предназначен для обследования объектов в условиях радиации. Об этом РИА Новости сообщил советник гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» Владислав Занин.

«На сегодняшний момент рассматривается вопрос преобразования прототипов уже в специализированную технику. Это должно произойти в течение ближайших трех-четырех лет», — сказал он.

Ранее беспилотник для обследования опасных объектов представили на Петербургском международном экономическом форуме. Разработчик отметил, что прототипы устройства уже работали на учениях МЧС.

Новый беспилотник движется с помощью крыльевой схемы. Аппарат погружается в воду за счет заполнения балластной цистерны, а крылья преобразуют вертикальное движение в горизонтальное и не дают аппарату пойти ко дну. После опустошения балластной цистерны на определенной глубине беспилотник всплывает под углом.

Занин отметил, что аппарат можно запрограммировать на определенное количество нырков. Беспилотник может передать наработанную информацию и получить координаты после всплытия. «Потому что за время нахождения под водой, какая бы хорошая не была система навигации, все равно набегает ошибка. Он ее устраняет и работает дальше», — добавил он.

По словам Занина, для контроля радиационных объектов используют подводные спектрографы, которым необходимо время для определения наличия радионуклидов. Подводный глайдер получил специальную систему, которая удерживает аппарат на одном месте под водой. Беспилотник можно будет использовать для экологического мониторинга и поиска полезных ископаемых.

В апреле издание Breaking Defense сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) США планируют закрыть программу разработки подводных беспилотников Snakehead.