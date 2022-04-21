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В США захотели закрыть программу разработки подводных беспилотников

ВМС США планируют закрыть программу разработки подводных беспилотников Snakehead

Фото: U.S Navy

Военно-морские силы (ВМС) США планируют закрыть программу разработки подводных беспилотников. В рамках программы разрабатывают беспилотный подводный аппарат большого водоизмещения Snakehead. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на бюджетные документы на 2023 финансовый год.

Отмечается, что несогласованность усилий на этапе проектирования Snakehead привела к ограниченной доступности платформ, которые могут нести беспилотный аппарат. Также в бюджетных документах подчеркнули, что интеграция Snakehead на подводные лодки класса Virginia происходит с задержкой.

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По данным ВМС США, отмена программы разработки подводных беспилотников позволит сэкономить примерно 186 миллионов долларов в 2023 году и еще 517 миллионов долларов в течение следующих пяти лет.

В пресс-релизе, который ВМС США опубликовали в феврале, отметили, что до 2021 года на разработку беспилотника потратили не менее 200 миллионов долларов.

Беспилотник Snakehead предназначен для работы с разнообразными полезными нагрузками. Аппарат может нести элементы противолодочной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В феврале беспилотник Snakehead испытали на полигоне Наррагансетт в штате Род-Айленд. Аппарат интегрирован с сухим палубным укрытием и системой управления полезной нагрузкой.

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Даниил Иринин
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