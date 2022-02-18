В США рассказали о секретной беспилотной подлодке-шпионе

Секретный беспилотный подводный аппарат (БПА) большого водоизмещения Snakehead («Змееголов») можно запускать с атомной субмарины типа Virginia для разведывательных задач или контроля за определенными районами моря, рассказывает американское издание The Drive.

Крещение беспилотной подлодки-шпиона, питающейся от литий-ионных отказоустойчивых батарей, на которое обратили внимание в публикации, состоялось в феврале на испытательном полигоне Наррагансетт в штате Род-Айленд. «Подробности о Snakehead и подрядчиках, разрабатывающих его, остаются скудными», — отмечает The Drive.

В публикации сообщается, что БПА интегрирован с сухим палубным укрытием и системой управления полезной нагрузкой подлодки. Среди задач Snakehead — разведка оперативной среды и развертывание разнообразных полезных нагрузок, в частности, элементов противолодочной обороны и радиоэлектронной борьбы (в последнем случае беспилотник должен действовать вблизи поверхности моря).

Отмечается, что Snakehead, вероятно, будут частью экосистемы Netted Emulation of Multi-Element Signature against Integrated Sensors ecosystem (NEMESIS), позволяющей создавать обманывающие и отвлекающие противника «фантомные флоты».

Возможными носителями Snakehead называются, в частности, субмарины типов Ohio, Virginia или Seawolf.

В октябре 2020 года журнал Popular Mechanics отмечал, что новая мина Hammerhead Военно-морских сил США станет «убийцей» вражеских подлодок, в частности создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон». В качестве носителя, развертывающего Hammerhead, планируется использовать беспилотные подводные плавательные аппараты Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV), в том числе беспилотную мини-субмарину Orca («Косатка»).