Американская «Косатка» станет «убийцей» российского «Посейдона»

Новая мина Hammerhead Военно-морских сил (ВМС) США станет «убийцей» вражеских подлодок, в частности создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон», рассказывает Popular Mechanics.

Согласно данным американского журнала, в состав мины входит самонаводящаяся торпеда Mark 54. Находясь на морском дне, мина отслеживает возможное нахождение в заданном регионе вражеской субмарины, по которой, в случае необходимости, выпускает торпеду. В качестве носителя, развертывающего Hammerhead, планируется использовать беспилотные подводные плавательные аппараты Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV), в частности беспилотную мини-субмарину Orca («Косатка»).

«Столкнувшись с перспективой морской войны на просторах Северной Атлантики и Тихого океана, ВМС США готовят новое поколение морских мин для защиты подводных лодок от морских флотов России и Китая», — пишет издание.

Первые 30 прототипов Hammerhead должны быть готовы в 2021 году. Работы над минами начались в 2018 году.

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В феврале 2019 года в Popular Mechanics писали, что ВМС США заказали у компании Boeing постройку четырех крупных беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca.

Дрон Echo Voyager был представлен в марте 2016 года. Беспилотник способен в автономном режиме за несколько месяцев проходить около 12 тысяч километров. В длину аппарат-демонстратор достигает 15,5 метра, в диаметре — 2,6 метра. Масса Echo Voyager равна 50 тоннам. Плавательный аппарат способен погружаться на глубину до 3,3 километра и развивать скорость до восьми узлов (14,8 километра в час). Демонстратор получил инерциальную систему навигации и датчик глубины. Для отображения положения беспилотника используется GPS, для коммуникации с командным пунктом — спутниковая связь. Echo Voyager способен переносить во внутреннем отсеке нагрузку до восьми тонн, в частности торпеды и ракеты. Допускается размещение внешней нагрузки.