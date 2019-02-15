Пентагон получит гигантские подводные беспилотники «Косатка»

ВМС США заказали у компании Boeing постройку четырех крупных беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca («Косатка»), пишет The Popular Mechanics.

Контракт предполагает изготовление, испытание и поставку дронов, а также связанных с ними элементов инфраструктуры. Сумма сделки составляет 43 миллиона долларов. Такие подводные беспилотники планируется использовать в разведке, автономных миссиях на дальние расстояния, а также при спасении плавательных аппаратов и для работы в опасных условиях.

Конструктивно Orca будет основана на беспилотной дизель-электрической подлодке-демонстраторе Echo Voyager, созданной в рамках программы XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle).

В феврале сообщалось, что заводские ходовые испытания российского ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон» начнутся летом.

Материалы по теме Гости с пушками У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

Дрон Echo Voyager был представлен в марте 2016 года. Беспилотник способен в автономном режиме за несколько месяцев проходить около 12 тысяч километров. В длину аппарат-демонстратор достигает 15,5 метра, в диаметре — 2,6 метра. Масса Echo Voyager равна 50 тоннам.

Плавательный аппарат способен погружаться на глубину до 3,3 километра и развивать скорость до восьми узлов (14,8 километра в час). Демонстратор получил инерциальную систему навигации и датчик глубины. Для отображения положения беспилотника используется GPS, для коммуникации с командным пунктом — спутниковая связь. Echo Voyager способен переносить во внутреннем отсеке нагрузку до восьми тонн, в частности, торпеды и ракеты. Также допускается размещение внешней нагрузки.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!