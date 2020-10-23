В США назвали «вооруженный до зубов» корабль России

Российский многоцелевой фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155, оснащенный, в частности, ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Уран», в публикации американского журнала The National Interest называется «вооруженным до зубов».

Издание напоминает, что дальность соответствующих ракет оценивается в 1500-2500 километров. Более того, как пишет журнал, «Маршал Шапошников» допускает оснащение гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

The National Interest отмечает, что после модернизации «Маршала Шапошникова», «зарекомендовавшего себя как боеспособный корабль», оставшиеся российские фрегаты проекта 1155 также будут обновлены.

В марте «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что «Маршал Шапошников» вместо двух носовых 100-миллиметровых орудий АК-100 получит 100-миллиметровую артиллерийскую стелс-установку А-190-01.

В мае 2014 года «Маршал Шапошников» прибыл в Аденский залив и приступил к несению антипиратской вахты, в частности, сопровождению конвоя гражданских судов до безопасных вод в Красном море.