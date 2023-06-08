В России рассказали о бесполезности подбитого «Ланцетом» ЗРК IRIS-T

Эксперт Леонков: ЗРК IRIS-T станет бесполезным без уничтоженного «Ланцетом» радара

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled Surface Launched Medium Range) Вооруженных сил Украины, радар которого уничтожили беспилотником «Ланцет», станет бесполезным. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

По его словам, ЗРК IRIS-T позволяет прикрывать не только объекты, но и группировки войск. Комплекс использует ракеты класса «воздух-воздух», созданные на основе управляемой ракеты AIM-9X. «Скорее всего, сейчас Украина будет активно применять эти комплексы в районе контрнаступления», — сказал эксперт.

Леонков отметил, что при поражении радиолокационной станции (РЛС) комплекс IRIS-T SLM становится бесполезным.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения дроном-камикадзе радара ЗРК IRIS-T. Позицию РЛС обнаружили расчеты беспилотников подразделения ВДВ России.

Издание The Drive писало, что российский дрон поразил радар TRML-4D, который представили в 2018 году.