«РВ»: российские военные применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ с помощью МТ-ЛБ

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) впервые применили новую тактику уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью бронетранспортера МТ-ЛБ, начиненного взрывчаткой. Об этом сообщает «Русская весна» (РВ).

По данным издания, российские военные отправили к опорному пункту ВСУ пустую «мотолыгу» — бронетранспортер, начиненный шнурами для разминирования и бомбами. Когда к нему приблизились украинцы, машина взорвалась.

Военкоры издания опубликовали видео, которое снимал украинский солдат. На кадрах видны последствия взрыва. В результате потери личного состава ВСУ составили около 50 человек.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль выход к железной дороге на Северск в Луганской народной республике (ЛНР).