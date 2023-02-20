Российские военные взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Кадыров заявил, что военные России взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

Российские военные взяли под контроль выход к железной дороге на Северск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале.

По его словам, спецназ «Ахмат» совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса Народной милиции (НМ) ЛНР заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки. «После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли, а также выход на железную дорогую, ведущую в Северск», — написал Кадыров.

Глава Чечни также указал, что ожесточенные бои велись достаточно долго.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что наиболее угрожающая ситуация складывается для украинских военных в районе Артемовска и Кременной. Киевскому командованию приходится задействовать свежие подразделения, предназначенные для формирования ударных частей, уточнил военкор.

18 февраля советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что снабжение группировки Вооруженных сил Украины в Артемовске оказалось заблокировано практически полностью. Населенный пункт попал в оперативное окружение.

