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03:59, 14 июня 2023Наука и техника

В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес «Ультиматум»

Кузякин: ЦКБР создал способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес «Ультиматум»

Фото: EMERCOM / Global Look Press

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал всепогодный FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Ультиматум», обладающий повышенной грузоподъемностью. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

По его словам, изделие может работать в тяжелейших погодных условиях, «даже в такую погоду, когда боятся летать птицы». «Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом», — пояснил Кузякин. При этом дрон-тяжеловес можно использовать в том числе при низких температурах.

Специалист уточнил, что информация о грузоподъемности созданного аппарата на данный момент не подлежит разглашению. «Могу сказать одно: дрон легко носит кирпич», — заявил глава ЦКБР.

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В ходе создания всепогодного FPV-дрона разработчики консультировались с российскими военными. «Ультиматум» будет отправлен для боевого применения в зону спецоперации в июне, в ближайшие дни, подчеркнул Кузякин.

Ранее сообщалось, что российские дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли процедуру апробации Министерства обороны. Директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказывал, что «Привет-82» получил защищенную от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) систему управления.

В июне в конструкторском бюро (КБ) «Око» рассказали, что «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, теперь их оснащают боевой частью и готовят к боевому применению. В ходе испытаний проверили дальность полета и радиоканала дрона, а также его устойчивость к воздействию комплексов РЭБ.

В марте стало известно, что беспилотник, стоимость которого оценивается в 110 тысяч рублей, может нести боевую часть массой до 5,5 килограмма.

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    Марина Совина
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