Новые российские дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне СВО

Разработчик: дроны «Привет-82» начали готовить к первому боевому применению в зоне СВО

Российские дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции (СВО), теперь их оснащают боевой частью и готовят к боевому применению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око».

Испытания беспилотников проходили на территории Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Проверены дальность полета и радиоканала дрона, а также его устойчивость к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы.

Первое боевое применение «Привет-82» состоится в ближайшие дни, уточнил разработчик.

Ранее совладелец и гендиректор КБ «Око» Вадим Жернов сообщил, что дроны-камикадзе «Привет-82» начнут отправлять на передовую из единых тыловых хабов. Благодаря большой дальности хода беспилотника около 30 километров хаб может базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. Таким образом, старт дрона осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений.