Новые российские дроны отправят на передовую из единого хаба

КБ «Око»: новые российские дроны «Привет-82» будут отправлять на передовую из единого хаба

Новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» начнут отправлять на передовую из единых тыловых хабов. Об этом заявил РИА Новости совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ «Око» Вадим Жернов.

Он объяснил, что благодаря большой дальности хода беспилотника около 30 километров хаб может базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. Таким образом, старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений.

Поэтому, продолжил Жернов, в подразделениях на передовой нет необходимости держать дроны и катапульту, нужны только очки, пульт управления и оператор, который подключится к дрону в полете и применит его по выбранной цели. При этом из хаба можно направить сразу от одного до нескольких дронов-камикадзе. Также возможна передача управления дроном от одного оператора другому.

Первая партия из десятков дронов отправится на передовую в течение месяца, заключил Жернов.

Ранее сообщалось, что специалисты конструкторского бюро (КБ) «Спектр Инжиниринг» разработали роботизированную платформу для уничтожения бронированной техники. Наземный дрон получил название «Ежик». Дальность работы составляет до пяти километров, также он может нести на себе полезную нагрузку до пяти килограммов.