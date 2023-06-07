Минобороны испытало дроны-камикадзе «Привет-82»

Российские дроны-камикадзе «Привет-82» успешно прошли апробацию Минобороны России

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли процедуру апробации Министерства обороны России. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Око» сообщили ТАСС.

Отмечается, что в испытаниях дронов приняли участие представители главного управления инновационного развития Минобороны. «Дроны "Привет-82" успешно прошли апробацию Минобороны России», — заявили в конструкторском бюро.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов сообщил, что «Привет-82» получил защищенную от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) систему управления.

В июне в КБ «Око» рассказали, что «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, теперь их оснащают боевой частью и готовят к боевому применению. В ходе испытаний проверили дальность полета и радиоканала дрона, а также его устойчивость к воздействию комплексов РЭБ.

В марте стало известно, что беспилотник, стоимость которого оценивается в 110 тысяч рублей, может нести боевую часть массой до 5,5 килограмма.