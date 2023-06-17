Выпускников 2024 года успокоили насчет ЕГЭ

Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что серьезные изменения в ЕГЭ-2024 не планируются

Серьезных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году не планируется. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет. Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ, а если [появляются] какие-то изменения, [чтобы] они заранее объявлялись», заявил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кравцов отметил, что, если в ЕГЭ будут вноситься изменения, о них объявят до 1 сентября.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в ближайшие десять лет вряд ли будут какие-либо серьезные изменения в ЕГЭ.

В 2023 году основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдет с 26 мая по 20 июня. В России его будут сдавать около 700 тысяч человек. Первый день начинается с географии, химии и литературы, эти предметы сдадут около 150 тысяч человек.