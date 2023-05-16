Рособрнадзор оценил вероятность серьезных изменений в ЕГЭ на ближайшие 10 лет

Глава Рособрнадзора Музаев: в ближайшие 10 лет вряд ли будут серьезные изменения в ЕГЭ

В ближайшие десять лет вряд ли будут какие-либо серьезные изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. (...) Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах», — сказал он в ответ на вопрос, введут ли альтернативы сдачи ЕГЭ в будущем.

Кроме того, отметил он, перевод экзамена в компьютерный формат по всем предметам, кроме информатики, на данный момент не планируется.

В России обсуждается и будет обсуждаться отмена ЕГЭ как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло, заявлял ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ, также отметив, что она открывает возможности множеству детей с периферии поступить в ведущие вузы страны именно с помощью экзамена.