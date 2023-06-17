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21:50, 17 июня 2023Мир

Стали известны возможные гаранты безопасности Украины

Путин раскрыл шесть стран, которые могут стать гарантами безопасности Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для украинской стороны в стамбульском дороговоре. Об этом говорится в документе, который президент РФ Владимир Путин показал членам делегации стран Африки на переговорах в Петербурге, пишет РИА Новости.

В документе перечислены шесть государств, которые, возможно, смогут стать гарантами безопасности для Киева при заключении мирного договора. «Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика», — раскрывается в нормативно-правовом акте.

Ранее также стал известен возможный гарант безопасности Украины. В материале The Wall Street Journal говорилось, что США могут исполнить эту роль при участии членов НАТО, которые также состоят в Европейском союзе (ЕС).

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    Марина Совина
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