Стали известны возможные гаранты безопасности Украины

Путин раскрыл шесть стран, которые могут стать гарантами безопасности Украины

Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для украинской стороны в стамбульском дороговоре. Об этом говорится в документе, который президент РФ Владимир Путин показал членам делегации стран Африки на переговорах в Петербурге, пишет РИА Новости.

В документе перечислены шесть государств, которые, возможно, смогут стать гарантами безопасности для Киева при заключении мирного договора. «Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика», — раскрывается в нормативно-правовом акте.

Ранее также стал известен возможный гарант безопасности Украины. В материале The Wall Street Journal говорилось, что США могут исполнить эту роль при участии членов НАТО, которые также состоят в Европейском союзе (ЕС).