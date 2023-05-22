Назван возможный гарант безопасности Украины

WSJ: США могут стать главным гарантом безопасности Украины при участии членов НАТО в ЕС

Назван возможный главный гарант в договоренностях по безопасности Украины, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Уточняется, что США могут занять такое положение при участии членов НАТО, которые также состоят в Европейском союзе (ЕС). Кроме того, известно, что предложение помог разработать и представил некоторым западным правительствам бывший глава отдела планирования политики НАТО, директор научно-исследовательского центра Rasmussen Global Фабрис Потье.

В статье сказано, что высокопоставленные чиновники Парижа и Берле согласились с планом, который будет включать в себя ряд двусторонних гарантий. Помимо этого, представители альянса, Украины и другие официальные лица ожидают, что в число сторон договора о гарантиях безопасности войдут США, Великобритания, Германия и Франция.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует решение «Большой семерки» (G7) о поставке Киеву истребителей F-16. По его словам, военную поддержку следует направить украинской стороне как можно скорее.