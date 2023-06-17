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21:21, 17 июня 2023Бывший СССР

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось

Власти Херсонской области: число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 29

Фото: Globallookpress.com

Число погибших из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и дальнейшего подтопления территорий увеличилось до 29 человек, об этом сообщил в Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он отметил, что по мере схода воды в трех пострадавших районах развернута полномасштабная работа по ликвидации последствий стихии.

По словам Алексеенко, в Алешках погибло 12 человек, в Голой Пристани – 13, а также четыре человека в Новой Каховке. Он пообещал оказать необходимую помощь семьям, по решению врио главы Херсонской области Владимира Сальдо семье каждого погибшего будет выплачен один миллион рублей.

В ночь на 6 июня Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) была повреждена и начала разрушаться. Пострадала опора плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению прилежащих территорий.

14 июня врио губернатора Херсонской области заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. По оценке специалистов, на это потребуется около 200 миллиардов рублей и полтора-два года работ.

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    Марина Совина
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