Сальдо заявил о возможности восстановления Каховской ГЭС

Владимир Сальдо заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. Его цитирует ТАСС.

Ранее украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. С другой стороны, высказывалось мнение, что ее восстановление может обойтись в 50-100 миллиардов рублей, на это уйдет не менее трех лет.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий.