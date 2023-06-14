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15:33, 14 июня 2023Россия

Сальдо заявил о возможности восстановления Каховской ГЭС

Владимир Сальдо заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. Его цитирует ТАСС.

Ранее украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. С другой стороны, высказывалось мнение, что ее восстановление может обойтись в 50-100 миллиардов рублей, на это уйдет не менее трех лет.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий.

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    Антон Похиляк
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