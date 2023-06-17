Forbes.ua: Украина попросит у Европы 400 миллиардов долларов, чтобы стать ее энергохабом

Украина захотела стать энергохабом Европы и намерена попросить у Евросоюза для этого 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.ua.

По данным издания, украинские власти планируют эту трансформацию к 2050 году — они обещают нарастить производство электроэнергии, добычу газа и нефти. Одновременно с этим, угольные ТЭЦ будут трансформированы в действующие на газе и биометане станции.

Ожидается, что подробный план реформ будет представлен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

1 июня бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс сообщил, что Украина будет поддерживать транзит российского газа в Европу по своей территории до истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, но продлевать соглашение не намерена.