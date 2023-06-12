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23:58, 12 июня 2023Экономика

В Германии предупредили о последствиях для экономики без российского газа

Министр Хабек заявил об угрозе для промышленности ФРГ без транзита газа из России

Фото: РИА Новости

В случае прекращения транзита российского газа немецкая промышленность окажется под угрозой. Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg.

По его словам, такое развитие событий возможно, если Москва и Киев в конце 2024 года откажутся продлевать договор по транзиту газа по территории Украины. В таком случае Германия может быть вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности, предупредил министр.

1 июня бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс сообщил, что Украина будет поддерживать транзит российского газа в Европу по своей территории до истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, но продлевать соглашение не намерена. «Газпром» подписал контракт с «Нафтогазом Украины» в конце 2019 года. Сейчас транзит через Украину идет на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.

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    Марина Совина
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