Стало известно о нежелании Украины продлевать контракт на транзит с «Газпромом»

Экс-глава австрийской OMV Ройс: Украина не продлит контракт на транзит с «Газпромом»

Украина будет поддерживать транзит российского газа в Европу по своей территории до истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, но продлевать соглашение не намерена. Об этом рассказал бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс в эфире телеканала ORF.

О нежелании Киева продлевать контракт ему стало известно из разговора с заместителем министра энергетики Украины, имени которого Ройс не назвал. «Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения. Он сказал однозначное "нет"», — поделился экс-глава OMV.

«Газпром» подписал контракт с «Нафтогазом Украины» в конце 2019 года, документ действует до 31 декабря 2024 года. В мае Украина остановила подачу газа через один из двух пунктов пропуска — ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она оказалась под контролем российских войск. Из-за этого Россия потеряла доступ к 30 процентам забронированных мощностей. Сейчас транзит через Украину идет на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.

В конце апреля офис президента Украины Владимира Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в Европейский союз, разрешив лишь транзит через украинскую территорию. Соответствующий план руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак разработал вместе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

В мае Международное энергетическое агентство предсказало почти двукратное падение трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2023 году. Аналитики считают, что поставки в европейские страны ОЭСР составят 43 миллиарда кубометров, что на 45 процентов ниже, чем в 2022 году.