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15:23, 25 апреля 2023Бывший СССР

Киев захотел отправлять российский газ в ЕС только через Украину

Киев предложил остановить прямые поставки газа из РФ в ЕС и отправлять его через Украину

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Офис президента Украины предложил остановить прямые поставки российского газа в Европейский союз (ЕС), исключая отправку топлива через украинскую газотранспортную систему. Об этом говорится в новом плане по усилению антироссийских санкций, который разработала международная группа «Ермак — Макфол».

«Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему», — сказано в тексте документа.

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Согласно плану, такая мера прекратит «использование Россией» «Турецкого потока». Кроме того, офис украинского президента призвал запретить импорт российского сжиженного природного газа. Киев также предложил Европе создать дополнительный буфер энергоносителя, находящийся в хранилищах на западе Украины.

Это необходимо для усиления безопасности газоснабжения ЕС следующей зимой, отмечается в документе. Помимо этого, власти страны призвали партнеров Украины в Восточной Азии, которые существенно сократили закупки российского топлива, последовать примеру Европы и прекратить приобретение энергоносителей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 апреля «Газпром» подает через Украину в подтвержденном страной объеме 37,2 миллиона кубометров газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». 7 апреля объемы прокачки составляли 37,1 миллиона кубометров.

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Кристина Есикова
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