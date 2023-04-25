Киев захотел отправлять российский газ в ЕС только через Украину

Киев предложил остановить прямые поставки газа из РФ в ЕС и отправлять его через Украину

Офис президента Украины предложил остановить прямые поставки российского газа в Европейский союз (ЕС), исключая отправку топлива через украинскую газотранспортную систему. Об этом говорится в новом плане по усилению антироссийских санкций, который разработала международная группа «Ермак — Макфол».

«Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему», — сказано в тексте документа.

Согласно плану, такая мера прекратит «использование Россией» «Турецкого потока». Кроме того, офис украинского президента призвал запретить импорт российского сжиженного природного газа. Киев также предложил Европе создать дополнительный буфер энергоносителя, находящийся в хранилищах на западе Украины.

Это необходимо для усиления безопасности газоснабжения ЕС следующей зимой, отмечается в документе. Помимо этого, власти страны призвали партнеров Украины в Восточной Азии, которые существенно сократили закупки российского топлива, последовать примеру Европы и прекратить приобретение энергоносителей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 апреля «Газпром» подает через Украину в подтвержденном страной объеме 37,2 миллиона кубометров газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». 7 апреля объемы прокачки составляли 37,1 миллиона кубометров.