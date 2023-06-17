Врачи нашли кабачок в прямой кишке российского режиссера

«МК»: в Москве врачи нашли 10-сантиметровый кабачок в прямой кишке режиссера мультфильмов

В одну из больниц Москвы был доставлен режиссер мультфильмов. Врачи обнаружили в его прямой кишке кабачок. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, в ночь на 15 июня 2023 года 38-летний россиянин устроил романтический вечер для своей соседки. После двух бутылок вина мужчина решил поэкспериментировать и ввел в свою прямую кишку десятисантиметровый кабачок. Вскоре москвичу понадобилась экстренная помощь врачей.

Мужчину доставили в больницу, где врачи извлекли овощ из его тела под общим наркозом. Режиссер пообещал больше не проводить подобных экспериментов.

Ранее 47-летний житель Непала вставил себе стакан в задний проход и терпел в течение трех дней. Мужчина объяснил врачам, что стакан, по его словам, оказался в заднем проходе совершенно случайно. Позже он все же признался, что сам вставил его, когда был нетрезв, надеясь получить от этого удовольствие. В итоге врачи приняли решение провести лапаротомию — операцию по вскрытию брюшной полости.