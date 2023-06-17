Пушилин оценил поставляемую Киеву технику Запада

Пушилин: поставляемая Киеву техника Запада «оказалась по зубам» российским

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил поставляемую Вооруженным силам Украины (ВСУ) западную технику. Его слова приводит ТАСС.

Пушилин отметил, что вооружение Запада «горит ярко и выводится из строя достаточно искусно». При этом он сказал, что его не стоит недооценивать.

«С учетом той мотивации, с учетом того вооружения, которое у нас есть, эта техника абсолютно нам по зубам, и это доказано уже на разных участках фронта по количеству уничтоженных машин», — сказал Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия достигла успеха в демилитаризации Украины, которая скоро останется без собственной военной техники. До этого российский лидер заявил, что на дальнейший ход спецоперации у Москвы есть «планы разного характера», они зависят от потенциала ВСУ и проводимого ими наступления.