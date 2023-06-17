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06:47, 17 июня 2023Бывший СССР

Пушилин оценил поставляемую Киеву технику Запада

Пушилин: поставляемая Киеву техника Запада «оказалась по зубам» российским

Фото: Kin Cheung / АР

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил поставляемую Вооруженным силам Украины (ВСУ) западную технику. Его слова приводит ТАСС.

Пушилин отметил, что вооружение Запада «горит ярко и выводится из строя достаточно искусно». При этом он сказал, что его не стоит недооценивать.

«С учетом той мотивации, с учетом того вооружения, которое у нас есть, эта техника абсолютно нам по зубам, и это доказано уже на разных участках фронта по количеству уничтоженных машин», — сказал Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия достигла успеха в демилитаризации Украины, которая скоро останется без собственной военной техники. До этого российский лидер заявил, что на дальнейший ход спецоперации у Москвы есть «планы разного характера», они зависят от потенциала ВСУ и проводимого ими наступления.

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    Марина Совина
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