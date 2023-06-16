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16:52, 16 июня 2023Мир

Путин заявил об успехе в демилитаризации Украины

Путин заявил, что Украина в ходе СВО скоро останется без собственной военной техники

Фото: Philipp Schulze / Globallookpress.com

Российская армия достигла успеха в демилитаризации Украины, которая скоро останется без собственной военной техники, заявил президент России Владимир Путин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Мы поставили перед собой определенные задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но вот что касается демилитаризации, вот смотрите, скоро Украина перестанет использовать свою собственную технику», — прокомментировал ход специальной военной операции (СВО) российский лидер.

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Выступая на сессии ПМЭФ, Путин также заявил, что многополярный мировой порядок укрепляется с концом «уродливой по своей сути неоколониальной международной системы».

Ранее президент заявил, что на дальнейший ход СВО у России есть «планы разного характера», они зависят от потенциала Вооруженных сил Украины и проводимого ими наступления. При этом раскрывать планы публично он не стал.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Глеб Бажуткин
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