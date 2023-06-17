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08:20, 17 июня 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поспорила с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Своим мнением она поделилась в интервью РБК на ПМЭФ.

Она заявила, что совершенно не согласна с мнением Киссинджера о необходимости вступления Украины в НАТО для прекращения конфликта.

Кнайсль обратила внимание, что экс-госсекретарь США «сам изменил свою позицию на 180 градусов», так как еще в начале прошлого года он называл возможное членство Украины в оборонном блоке причиной кризиса.

Кроме того, по словам австрийского дипломата, в 2008 году США и другие члены НАТО, включая Великобританию и Нидерланды, говорили о предоставлении Украине членства в альянсе. Тогда это предложение было заблокирована Германией и Францией из-за риска изменения баланса сил, утверждает Кнайсль.

Ранее обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра заявила, что руководство НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на ежегодном саммите в Вильнюсе. Издание отмечает, что Украине «даже не обозначат временные рамки» вступления в блок.

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    Марина Совина
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