Родителям рассказали об участии в детских конфликтах

Психолог Метелева: в детские конфликты нужно вмешиваться ограниченно

Родители должны вмешиваться в детские конфликты в случае, если ребенок подвергается буллингу. При этом очень важно не убегать от проблемы, а обсуждать ее с ребенком. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева.

«Сначала родитель должен вмешаться, чтобы пресечь буллинг. Потом предстоит решить, как справиться с ситуацией. Очень важно не просто убегать от проблемы. Иногда необходимо сменить школу, но, помимо этого, надо работать над самой проблемой: ходить к психологу, проговаривать все с ребенком, обучать навыкам коммуникации», — рекомендовала она.

Иногда, как заметила психолог, родители перегибают палку и пытаются взаимодейстсовать с обидчиками вместо самого ребенка. Допускать этого, подчеркнула Метелева, нельзя. В детские конфликты нужно вмешиваться очень ограниченно и осторожно.

«Если вы стали свидетелем насилия, драки, то будет уместно разнять детей и сказать, что так делать ни в коем случае нельзя, предложить более здоровые варианты решения конфликтных ситуаций. Но в целом в детские конфликты нужно вмешиваться ограниченно. Больше обращать внимание на то, как ребенок выходит из этого конфликта, как он себя ведет и предложить какие-то варианты взаимодействия», — советует Метелева.

Ранее психолог заявила, что в ходе воспитания родители должны научить ребенка осознавать и отстаивать свои границы. Он должен понимать их важность, видеть, когда они нарушаются и уметь их отстаивать. Именно осознание этих границ может помочь защитить ребенка от буллинга.