Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:23, 17 июня 2023Забота о себе

Родителям рассказали об участии в детских конфликтах

Психолог Метелева: в детские конфликты нужно вмешиваться ограниченно

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom

Родители должны вмешиваться в детские конфликты в случае, если ребенок подвергается буллингу. При этом очень важно не убегать от проблемы, а обсуждать ее с ребенком. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева.

«Сначала родитель должен вмешаться, чтобы пресечь буллинг. Потом предстоит решить, как справиться с ситуацией. Очень важно не просто убегать от проблемы. Иногда необходимо сменить школу, но, помимо этого, надо работать над самой проблемой: ходить к психологу, проговаривать все с ребенком, обучать навыкам коммуникации», — рекомендовала она.

Иногда, как заметила психолог, родители перегибают палку и пытаются взаимодейстсовать с обидчиками вместо самого ребенка. Допускать этого, подчеркнула Метелева, нельзя. В детские конфликты нужно вмешиваться очень ограниченно и осторожно.

«Если вы стали свидетелем насилия, драки, то будет уместно разнять детей и сказать, что так делать ни в коем случае нельзя, предложить более здоровые варианты решения конфликтных ситуаций. Но в целом в детские конфликты нужно вмешиваться ограниченно. Больше обращать внимание на то, как ребенок выходит из этого конфликта, как он себя ведет и предложить какие-то варианты взаимодействия», — советует Метелева.

Ранее психолог заявила, что в ходе воспитания родители должны научить ребенка осознавать и отстаивать свои границы. Он должен понимать их важность, видеть, когда они нарушаются и уметь их отстаивать. Именно осознание этих границ может помочь защитить ребенка от буллинга.

Что думаешь? Оцени!
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников на «Дружбу»
    Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ дронами
    В Москве мужчина поджег квартиру своей матери
    Родителям рассказали об участии в детских конфликтах
    Россияне сократили траты на отдых за рубежом
    Историк перечислил популярные московские пивные времен СССР
    В РФС оценили шансы сборной России принять участие в чемпионате мира-2026
    Игорь Сечин назвал неизбежным рост мировых цен на нефть
    Стало известно о волнах атак ВСУ на запорожском направлении
    В Кремле заявили об отказе терпеть плохое отношение Запада к журналистам России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.