Психолог рассказала о способах защитить ребенка от буллинга

Психолог Метелева: для защиты от буллинга ребенок должен научиться осознавать свои границы

В ходе воспитания родители должны научить ребенка осознавать и отстаивать свои границы. Он должен понимать их важность, видеть, когда они нарушаются и уметь их отстаивать. Именно осознание этих границ может помочь защитить ребенка от буллинга. Об этом «Ленте.ру» рассказала клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева.

Коммуникация родителя и ребенка

Осознавать свои границы ребенок должен научиться еще на примере отношений с родителями. Психолог подчеркнула, что к ребенку необходимо относиться уважительно, а также демонстрировать соответствующие отношения в семье. Разумеется, любые формы насилия здесь недопустимы.

«Важно разговаривать с ребёнком, читать детские книги, объясняя и проясняя важность тех или иных моментов. То есть ребенок должен расти с четким пониманием, что проявление насилия в любой форме недопустимо. Очень сложно объяснять ребенку, что насилие — это плохо, когда родители сами его применяют», — заметила Метелева.

Ребенок все понимает на примере. Поэтому, по словам психолога, крайне важно, чтобы родители сами понимали и отстаивали свои границы. Тогда ребенок так же научится соблюдать границы других людей и через это создаст свои.

Если родители не позволяют в отношении себя хамства, грубого отношения, насилия, то ребенок считывает то, как родители обходятся со своими границами. Он учится понимать, где границы личности другого человека, что можно, а что нельзя Татьяна Метелева психолог

Коммуникация вне семьи

Главной задачей родителей Метелева считает научить ребенка здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми. Если родитель видит, что есть проблемы с отстаиванием границ, обращать на это внимание следует с самого детства. Важно помочь маленькому человеку социализироваться.

«Если ребенок никак не может найти общий язык со сверстниками, а родители постоянно меняют детские площадки, потом садики и школы, то надо на это обратить внимание. Когда родители не справляются с этим сами, то надо обращаться к психологу, который поможет понять, что происходит в семейной системе или почему ребенку так сложно найти общий язык со другими детьми», — считает специалистка.

Именно социализация, налаживание коммуникация, как объяснила психолог, является важнейшей задачей, которую ребенок должен решить на этапе взросления. К сожалению, нередко родители акцентируют внимание на более вторичных вещах: насколько ребенок чистоплотен, послушен и прочем, но очень мало внимания уделяют его общению с другими людьми.

Важно обучить ребенка инструментам общения: что стоит говорить, что нет. Важно подробно объяснять, в чем важность дружбы, взаимопомощи, бережного отношения друг к друг. Если соблюдать эти правила в воспитании своих детей, тогда ребенок с меньшей вероятностью столкнется с насилием со стороны сверстников. Самое главное – начать применять эти правила еще с раннего детства Татьяна Метелева психолог

Ранее психолог рассказала о способах подготовить ребенка к поездке в детский лагерь. По ее словам, особенное внимание следует уделить тому, чтобы обговорить правила и особенности жизни в непривычном коллективе и обстановке.