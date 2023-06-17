Песков заявил о желании России закончить военный конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Москва не развязала войну, она пытается ее закончить

Россия не развязала войну, она пытается ее закончить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва желает поскорее закончить военный конфликт. «Россия не развязала войну. Россия пытается закончить войну, которая была развязана киевским режимом начиная с 2014 года», — подчеркнул Песков.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота.

По его словам, фактически указанная ситуация начала складываться, но была менее заметна в России, а на Западе предпочитали об этом вообще не говорить и не замечать, но все это началось в 2014 году, «после госпереворота, спровоцированного Штатами».