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04:27, 17 июня 2023Наука и техника

Найдено снижающее уровень «плохого» холестерина лекарство

Ученые из США: бемпедоевая кислота снижает уровень «плохого» холестерина на 21%

Фото: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Ученые Кливлендской клиники в США нашли снижающее уровень «плохого» холестерина лекарство. Исследование было представлено на ENDO 2023, сообщает News Medical.

Специалисты выяснили, что препараты с бемпедоевой кислотой могут сдерживать риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина в крови.

Участниками исследования стали 14 тысяч пациентов с непереносимостью статинов. Согласно результатам испытаний, бемпедоевая кислота снижает уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в среднем на 21 процент. Кроме того, лекарственный препарат снижал частоту инсультов и инфарктов на 13 процентов.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук Татьяна Бродовская сообщила, что высокий уровень холестерина может быть у любого человека, а не только у полных людей. По ее словам, многие не знают, что холестерин — необходимое для организма вещество. Он является строительным материалом для клеток, а также нужен для выработки половых гормонов и витамина D.

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    Марина Совина
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