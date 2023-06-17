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06:30, 17 июня 2023Наука и техника

Toyota выпустит автомобиль с фейковой коробкой передач

The Verge: раскрыт электрокар Toyota с поддельной МКПП и звуком двигателя

Фото: Stefano Guidi / Globallookpress.com

Японский автоконцерн Toyota начал работу над электромобилем с ненастоящими элементами управления. Об этом сообщает издание The Verge.

Из раскрытых данных следует, что инженеры корпорации приступили к тестированию электрокара с фейковой механической коробкой переключения передач (МКПП). По словам журналистов медиа, водитель такого электромобиля сможет переключать передачи во время движения, однако фактически на процесс управления машиной его действия не будут оказывать никакого влияния.

По словам инсайдеров, электрокар может даже «заглохнуть», если водитель выберет неправильную передачу поддельной МКПП. Также выпущенные в будущем электрокары Toyota могут быть оснащены динамиками, которые будут имитировать звук работы двигателя внутреннего сгорания.

Журналисты отметили, что фейковые системы управления позволят водителям получить полный опыт вождения автомобиля с механической коробкой передач. При этом специалисты раскритиковали подобную идею Toyota: «Давайте не будем притворяться, что электромобили — то, чем они не являются».

В начале июня американская компания Tesla изменила правила продажи новых автомобилей. В корпорации отметили, что не будут заряжать батареи электрокаров на 100 процентов по соображениям безопасности.

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    Андрей Ставицкий
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