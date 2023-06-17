В Кремле обвинили страны НАТО в участии в конфликте на Украине

Песков обвинил страны НАТО в участии в конфликте на Украине и назвал их его стороной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине. Об этом он сообщил в беседе с RT Arabic, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале издания.

Песков подчеркнул, что страны НАТО под руководством США больше прямо и косвенно влезают в конфликт на Украине. Он также назвал их стороной кризиса. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

ание Западом оружием Украины обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности, поскольку такая вовлеченность западных стран в украинский конфликт приводит к его затягиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.