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19:37, 17 июня 2023Интернет и СМИ

Маск объяснил решение отдать слишком большие деньги за покупку Twitter

Илон Маск объяснил дорогостояющую покупку Twitter желанием сменить вектор развития соцсети

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Генеральный директор Tesla и основатель Space X Илон Маск признал, что купил социальную сеть Twitter по завышенной цене, и объяснил, что пошел на дорогостояющую сделку из-за желания изменить вектор развития компании. Его цитирует Business Insider.

Предпринимателя беспокоило, что соцсеть движется в «негативном направлении» и оказывает плохое влияние на цивилизацию, «разъедая общество». «А все, что подрывает цивилизацию, думаю, нехорошо», — заключил бизнесмен.

Маск подчеркнул, что с момента приобретения им соцсети она была «существенно очищена». Команде удалось избавиться от 90 процентов ботов, мошенников и различных плохих вещей, которые происходили внутри сети. Шокирующим моментом для миллиардера стало наличие большого числа материалов об эксплуатации детей в Twitter, 95 процентов которых было ликвидировано.

Предприниматель завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. На следующий день стало известно, что Маск возглавил компанию и уволил прежнее руководство. Бизнесмен приобрел соцсеть за 44 миллиарда долларов. После проведения ряда серьезных изменений в работе компании, среди которых было сокращение персонала, состояние Маска сократилось на 17 миллиардов долларов.

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    Мария Грушко
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