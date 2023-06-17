Президент Венесуэлы стал почетным чемпионом мира по боксу

Президента Венесуэлы Мадуро наградили поясом почетного чемпиона мира по боксу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил пояс почетного чемпиона мира по боксу Международной ассоциации бокса (IBA). В пресс-службе главы государства заявили, что пояс вручила политику делегация во главе с президентом IBA россиянином Умаром Кремлевым.

«За поддержку в развитии спорта и спортсменов вы заслуживаете нашего самого глубокого уважения. В качестве признания ваших заслуг вручаем вам наш пояс чемпиона мира», — сказано в грамоте, переданной Мадуро.

С Мадуро встретились Кремлев, министр молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо и венесуэльский чемпион по боксу в полутяжелом весе Альберт Рамирес.

Правительство страны продолжит поддержку профессионального и любительского бокса, также подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В марте Николас Мадуро дал короткие характеристики мировым лидерам. В ходе интервью журналисту Альфредо Серрано он назвал президента России Владимира Путина великим воином. При этом американского лидера Джо Байдена Мадуро назвал президентом, а бывшего президента США Дональда Трампа — прошлым.