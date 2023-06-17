В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки

Представитель Кремля Песков: у зерновой сделки нет шансов

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов у зерновой сделки. По его словам, часть инициативы, касающаяся России, так и не была выполнена, сообщают «Известия».

«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело. Дело со стороны договаривающихся государств или объединений», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что Москва «проявляла добрую волю, шла на уступки, продлевала это неоднократно», однако не увидела реализации обещаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из украинских портов в рамках зерновой сделки было вывезено около 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, однако только 3,1 процента из этого объема пошло в развивающиеся страны.

