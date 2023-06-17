Российский рабочий погиб при падении в семиметровый чан на ТЭЦ

В Новосибирске один рабочий погиб и трое пострадали при падении в семиметровый чан на ТЭЦ

В Новосибирске один рабочий погиб и трое пострадали при падении в резервуар глубиной около семи метров на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Один погиб, а троих госпитализировали», — указали в МЧС.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что во время ремонта на насосной станции произошел хлопок внутри резервуара, где проводились работы. Компания пообещала начать расследование инцидента.

На место оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательной службы, спасательная служба ТЭЦ, а также региональный пожарно-спасательный гарнизон.

Ранее на Чапаевском механическом заводе в Самарской области при взрыве погиб человек, еще трое пострадали. На заводе, где произошло ЧП, производят детонаторы и взрывчатку. Очаг взрыва находился в одном из цехов предприятия, пожара за взрывом не последовало.