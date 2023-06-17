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19:13, 17 июня 2023Россия

Медведев назвал высказавшегося о ядерном оружии Байдена трухлявым пнем

Медведев раскритиковал Байдена после заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Джо Байдена после заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Старый трухлявый пень, страдающий деменцией, погрязший в семейной коррупции и претендующий на переизбрание президентом США, заявил ничтоже сумняшеся», — заявил Медведев. Он подчеркнул, что американское ядерное оружие размещено в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.

Зампред Совбеза также уточнил, что речь идет не о тактическом оружии, а о авиационном боезапасе. «Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», — добавил он.

Ранее Байден заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является безответственным. «Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно», — сказал американский лидер.

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    Варвара Кошечкина
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