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21:27, 17 июня 2023Россия

Песков заявил о заинтересованности РФ в африканской инициативе по урегулированию

Песков: афркианская инициатива сложна в реализации, но Путин проявил заинтересованность
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Афркианская инициатива по урегулированию конфликта на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин проявил заинтересованность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

Ранее Путин заявил, что Москва ценит заинтересованность «африканских друзей» в поиске путей урегулирования ситуации на Украине.По его словам, развитие отношений с африканскими государствами является приоритетом для российской внешней политики.

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    Марина Совина
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