Песков заявил о заинтересованности РФ в африканской инициативе по урегулированию

Песков: афркианская инициатива сложна в реализации, но Путин проявил заинтересованность

Афркианская инициатива по урегулированию конфликта на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин проявил заинтересованность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

Ранее Путин заявил, что Москва ценит заинтересованность «африканских друзей» в поиске путей урегулирования ситуации на Украине.По его словам, развитие отношений с африканскими государствами является приоритетом для российской внешней политики.